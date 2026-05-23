Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что политики на Западе, отрицающие теракт в Старобельске, потеряли человеческое достоинство.
- Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа.
- В результате атаки ВСУ погибли 16 человек.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Политики на Западе, кто отрицает совершенный ВСУ теракт в колледже в Старобельске, потеряли человеческое достоинство, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Те, кто заявил о том, что никакого теракта в Старобельске не было, что это все якобы фейк - это люди, которые потеряли достоинство, человеческое достоинство", - сказала Захарова журналистам.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. Согласно последним данным МЧС, в результате произошедшего погибли 16 человек.