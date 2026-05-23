Захарова: МИД получил много заявок журналистов на поездку в Старобельск

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В МИД РФ получили множество заявок от иностранных журналистов на посещение места удара ВСУ по колледжу в Старобельске, заявила журналистам официальный представитель министерства Мария Захарова.
Ранее в субботу она сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство приступило к организации посещения мест ударов ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР аккредитованными в Москве иностранными корреспондентами.
"Пресса там будет. Мы получили заявки от большого количества журналистов. Сделаем все, чтобы они туда попали. Будут представлены переводчики. И это нужно для того, чтобы мировое сообщество увидело и услышало своими глазами и ушами, что на самом деле творит киевский режим", - сказала Захарова.