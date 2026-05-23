Би-би-си официально отказалась посещать Старобельск, заявила Захарова

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Британская телекорпорация Би-би-си официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а американская компания CNN оказалась в отпуске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в субботу Захарова сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство приступило к организации посещения мест ударов ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР аккредитованными в Москве иностранными корреспондентами.
"Британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать Старобельск. CNN в отпуске", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Погибли 11 человек. Возбуждено дело о теракте.