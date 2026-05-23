Захарова назвала заявление об отсутствии удара по колледжу в ЛНР ложью

- Мария Захарова назвала ложью заявление западников в Совбезе ООН о том, что ударов ВСУ по колледжу в ЛНР не было.
- В ЛНР будет организовано посещение места трагедии для всех аккредитованных иностранных корреспондентов в России.
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала откровенной ложью распространенное в Совбезе ООН западниками заявление о том, что якобы ударов ВСУ по колледжу в ЛНР не было.
"В связи с откровенной ложью, распространенной вчера в Совбезе ООН западниками, в частности потерявшей достоинство постпредом Латвии, о том, что якобы ударов ВСУ по колледжу в Старобельске не было", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.