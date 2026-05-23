Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала заявление об отсутствии удара по колледжу в ЛНР ложью - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 23.05.2026 (обновлено: 11:35 23.05.2026)
Захарова назвала заявление об отсутствии удара по колледжу в ЛНР ложью

Захарова назвала заявление СБ ООН об отсутствии удара по колледжу в ЛНР ложью

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова назвала ложью заявление западников в Совбезе ООН о том, что ударов ВСУ по колледжу в ЛНР не было.
  • В ЛНР будет организовано посещение места трагедии для всех аккредитованных иностранных корреспондентов в России.
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала откровенной ложью распространенное в Совбезе ООН западниками заявление о том, что якобы ударов ВСУ по колледжу в ЛНР не было.
"В связи с откровенной ложью, распространенной вчера в Совбезе ООН западниками, в частности потерявшей достоинство постпредом Латвии, о том, что якобы ударов ВСУ по колледжу в Старобельске не было", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Последствия атаки ВСУ на здание общежития Старобельского профессионального колледжа - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
В МИД рассказали о последствиях удара ВСУ по колледжу в ЛНР
Вчера, 00:13
Она отметила, что по этой причине будет организовано посещение места трагедии в ЛНР для всех аккредитованных иностранных корреспондентов в России.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Симоньян предложила помощь пострадавшим при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР
Вчера, 00:08
 
Луганская Народная РеспубликаУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеВооруженные силы УкраиныООНМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала