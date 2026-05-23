Захарова: МИД организует для корреспондентов посещение места трагедии в ЛНР
11:18 23.05.2026 (обновлено: 11:29 23.05.2026)
Захарова: МИД организует для корреспондентов посещение места трагедии в ЛНР

© Фото : МИД России — Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
  • МИД России организует для аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов посещение места трагедии в Старобельске ЛНР.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа.
  • В результате атаки ВСУ с помощью четырех БПЛА ранено 39 детей, шесть человек погибли, возбуждено дело о теракте.
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. МИД России организовывает для аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов посещение места трагедии в Старобельске ЛНР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы организовываем для аккредитованных в Москве инкоров посещение места трагедии. Надеюсь, у ВВС и CNN отпуск не случится", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.
РоссияЛуганская Народная РеспубликаМоскваМария ЗахароваЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
