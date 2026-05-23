МИД: Россия открыта к переговорам на основе достигнутого в Анкоридже - РИА Новости, 23.05.2026
08:40 23.05.2026
МИД: Россия открыта к переговорам на основе достигнутого в Анкоридже

Полищук: Россия открыта к переговорам на основе достигнутого в Анкоридже

Здание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
  • Россия открыта к продолжению переговоров на основе достигнутого на саммите в Анкоридже.
  • Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года.
  • На встрече обсуждались пути урегулирования украинского конфликта.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия открыта к продолжению переговоров на основе достигнутого на саммите в Анкоридже, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"Мы открыты к продолжению переговоров на основе взаимопониманий, достигнутых на саммите в Анкоридже", - сказал он.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Они обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Стамбульский и трехсторонний форматы сохраняют актуальность, заявили в МИД
Вчера, 06:09
 
