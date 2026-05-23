11:13 23.05.2026 (обновлено: 11:15 23.05.2026)
Захарова ответила на слова постпреда Латвии в ООН об ударе ВСУ в ЛНР

Захарова о словах Павлюты-Десландес: из таких набирали медсестер Третьего рейха

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова ответила на слова постпреда Латвии в ООН Саниты Павлюты-Десландес, назвавшей удар ВСУ по колледжу в ЛНР "фейком Кремля", заявив, что из таких женщин набирали медсестер, отбиравших у детей кровь для солдат Третьего рейха.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа.
  • В результате удара ВСУ с помощью четырех БПЛА ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова постпреда Латвии в ООН Саниты Павлюты-Десландес, назвавшей удар ВСУ по колледжу в ЛНР "фейком Кремля", заявив РИА Новости, что из таких женщин набирали медсестер, отбиравших у детей кровь для солдат Третьего рейха.
Ранее латвийский представитель в ООН выступила с утверждением, что удар ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития колледжа в Старобельске в ЛНР — это "провокация и фейк Кремля".
"Вот из таких, как представитель Латвии в ООН, в Саласпилсе (система нацистских концлагерей близ города Саласпис в Латвии в годы Второй мировой войны - ред.) набирали медсестер, отбиравших у детей кровь для солдат Третьего рейха", - сказала Захарова агентству.
"Многие задавались вопросом: "Как женщина может оставаться равнодушной к детским страданиям?" - добавила она.
"Теперь мы видим это воочию", - заключила официальный представитель МИД РФ.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.
В миреЛатвияЛуганская Народная РеспубликаРоссияМария ЗахароваЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)ООНУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
