Захарова ответила на слова постпреда Латвии в ООН об ударе ВСУ в ЛНР

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова постпреда Латвии в ООН Саниты Павлюты-Десландес, назвавшей удар ВСУ по колледжу в ЛНР "фейком Кремля", заявив РИА Новости, что из таких женщин набирали медсестер, отбиравших у детей кровь для солдат Третьего рейха.
Ранее латвийский представитель в ООН выступила с утверждением, что удар ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития колледжа в Старобельске в ЛНР — это "провокация и фейк Кремля".
"Многие задавались вопросом: "Как женщина может оставаться равнодушной к детским страданиям?" - добавила она.
"Теперь мы видим это воочию", - заключила официальный представитель МИД РФ.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.