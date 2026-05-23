Обстановка на ЗАЭС остается крайне напряженной из-за интенсивных атак ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Обстановка вокруг Запорожской АЭС остается крайне напряженной из-за постоянных атак ВСУ, сообщила пресс-служба станции.
"Обстановка остается крайне напряженной. Интенсивность атак не снижается. Под постоянным психологическим давлением находятся как сотрудники атомной станции, обеспечивающие безопасность АЭС, так и все жители Энергодара" ,- говорится в сообщении станции на платформе "Макс".
Несмотря на продолжающиеся атаки, персонал станции продолжает выполнять свои обязанности, обеспечивая безопасную эксплуатацию ЗАЭС, подчеркнули в пресс-службе.