"Югра" обыграла "Химик" в матче финальной серии плей-офф ВХЛ

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ханты-мансийская "Югра" обыграла воскресенский "Химик" в четвертом матче финальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).
Встреча в Воскресенске завершилась со счетом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0). Шайбы забросили Георгий Бусаров (44-я минута), Вадим Фаттахов (51) и Александр Кирпичников (59).
Счет в серии до четырех побед - 3-1 в пользу "Югры". Следующий матч пройдет в Ханты-Мансийске во вторник.