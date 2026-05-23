"Югра" обыграла "Химик" в матче финальной серии плей-офф ВХЛ
19:22 23.05.2026 (обновлено: 19:40 23.05.2026)
"Югра" обыграла "Химик" и увеличила преимущество в финальной серии плей-офф ВХЛ

Шайба в воротах. Архивное фото
  • Ханты-мансийская «Югра» обыграла воскресенский «Химик» в четвертом матче финальной серии плей-офф ВХЛ.
  • Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу «Югры».
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ханты-мансийская "Югра" обыграла воскресенский "Химик" в четвертом матче финальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).
Встреча в Воскресенске завершилась со счетом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0). Шайбы забросили Георгий Бусаров (44-я минута), Вадим Фаттахов (51) и Александр Кирпичников (59).
Счет в серии до четырех побед - 3-1 в пользу "Югры". Следующий матч пройдет в Ханты-Мансийске во вторник.
ХоккейСпортВоскресенскХанты-МансийскХимик (Воскресенск)ЮграЧемпионат ВХЛ
 
