Сургутский район стал площадкой для проведения "ЗаБег.РФ" в Югре

СУРГУТ, 23 мая – РИА Новости. Сургутский район стал площадкой для проведения полумарафона "ЗаБег.РФ", мероприятие собрало 1 тысячу участников из Югры, ЯНАО и Тюменской области, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

"Спортсмены и любители встретились сегодня в Солнечном. Среди них – представители муниципалитетов Югры, ЯНАО, Тюменской области. Всего 1000 человек – именно столько слотов было выделено организаторами X Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ" на наш регион. Сургутский район стал площадкой для проведения спортивного мероприятия в Югре уже во второй раз", - написал Трубецкой в своем канале на платформе "Макс".

По словам главы Сургутского района, в забеге приняли участие атлеты разных возрастов и уровней подготовки, включая категорию 65 плюс. Бегуны могли выбрать дистанцию в один, пять, десять или 21,1 километра, каждую из которых преодолели примерно по 250 человек. Финишировали абсолютно все.