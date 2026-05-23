ВСУ потеряли до 170 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ потеряли до 170 военных и две бронемашины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки.
- Подразделения "Южной" улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям ВСУ в нескольких районах ДНР.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ВСУ потеряли до 170 военных и две боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Краматорск, Дружковка, Подольское и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке.