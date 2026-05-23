Володин рассказал о выплатах по новому закону о поддержке многодетных семей

С 22 мая вступил в силу закон, направленный на расширение мер поддержки многодетных семей. В соответствии с ним многодетные родители сохранят ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей, если их среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума в регионе не более чем на 10%.