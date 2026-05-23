14:28 23.05.2026
Выборы в Госдуму за рубежом пройдут по федеральным спискам кандидатов

Урна с бюллетенями для голосования во время выборов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские избиратели за рубежом на выборах в Госдуму 2026 года смогут проголосовать только по федеральным спискам кандидатов.
  • Голосование за рубежом по одномандатным округам не предусмотрено.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 23 мая - РИА Новости. Российские избиратели за рубежом на выборах в Госдуму 2026 года смогут проголосовать только по федеральным спискам кандидатов, сообщила член Центральной избирательной комиссии России Алена Булгакова.
"В текущем избирательном цикле, на текущих выборах голосование за рубежом доступно будет только по федеральным спискам кандидатов, по одномандатным округам такая опция не предусмотрена", - сказала она на Всероссийском электоральном экспертном форуме в Мастерской управления "Сенеж".
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут в ЕДГ-2026, ожидаемая дата голосования - 20 сентября 2026 года.
