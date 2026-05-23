В Белгородской области восемь человек получили ранения из-за атак ВСУ

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ВСУ 56 раз атаковали территорию Белгородской области за сутки, восемь человек ранены, двое из них - в больницах, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"За минувшие сутки ВСУ 56 раз атаковали территорию Белгородской области. В результате атак восемь человек получили ранения. Двое пострадавших находятся в медицинских учреждениях", - написал Шуваев в Telegram-канале.
Он отметил, что состояние одного раненого тяжелое, ему оказывают помощь.
По словам врио главы региона, враг четыре раза применял артиллерию и сбрасывал взрывные устройства с БПЛА, 50 беспилотников были сбиты ПВО.