В Белгородской области восемь человек получили ранения из-за атак ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
11:00 23.05.2026
В Белгородской области восемь человек получили ранения из-за атак ВСУ

Шуваев: ВСУ 56 раз атаковали Белгородскую область за сутки, 8 человек ранены

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
  • ВСУ атаковали территорию Белгородской области 56 раз за сутки.
  • В результате ударов восемь человек получили ранения, двое из них находятся в больницах.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ВСУ 56 раз атаковали территорию Белгородской области за сутки, восемь человек ранены, двое из них - в больницах, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"За минувшие сутки ВСУ 56 раз атаковали территорию Белгородской области. В результате атак восемь человек получили ранения. Двое пострадавших находятся в медицинских учреждениях", - написал Шуваев в Telegram-канале.
Он отметил, что состояние одного раненого тяжелое, ему оказывают помощь.
По словам врио главы региона, враг четыре раза применял артиллерию и сбрасывал взрывные устройства с БПЛА, 50 беспилотников были сбиты ПВО.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьАлександр ШуваевВооруженные силы Украины
 
 
