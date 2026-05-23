Зеленского ждет подобие Нюрнбергского трибунала, заявил Володин - РИА Новости, 23.05.2026
09:08 23.05.2026 (обновлено: 09:26 23.05.2026)
© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Владимира Зеленского и его покровителей в Европе ждет подобие Нюрнбергского трибунала.
  • Украинские дроны нанесли удар по зданию колледжа в ЛНР, где находились студенты, что привело к обрушению строения.
  • Из-за атаки на колледж в ЛНР погибли четыре человека, 39 получили ранения.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Владимира Зеленского и его покровителей в Европе ждет подобие Нюрнбергского трибунала, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя атаку ВСУ на колледж в ЛНР.
Украинские дроны минувшей ночью нанесли удар по зданию, в котором находились 86 студентов. Это привело к обрушению строения.
"Они пытаются любыми способами, даже совершая чудовищные преступления, удержаться во власти. Так же, как более 80 лет назад пытался сохраниться фашистский режим. Закончилось это победой советских войск и Нюрнбергским трибуналом, который приговорил к смертной казни нацистских преступников. Эта же участь ожидает Зеленского и его покровителей в Европе", - написал Володин в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что террористический неонацистский режим Украины наносит удары по гражданским объектам на территории РФ, заведомо понимая, что там находятся больницы, образовательные учреждения, жилые дома.
"Вчера в Старобельске Луганской Народной Республики была совершена атака на педагогический колледж. Пострадали и погибли дети. Буквально в это время в Киеве со всеми воинскими почестями проходило перезахоронение останков лидеров движения украинских националистов, присягавших на верность Третьему рейху", - отметил Володин.
Председатель Госдумы напомнил, что в годы Великой Отечественной войны они были пособниками германских нацистов, от рук которых погибли миллионы украинцев, а сегодня на Украине их именами называют улицы.
"Всё это не может иметь никакого оправдания. И уж тем более поддержки. Они проигрывают на поле боя так же, как и фашисты в годы Великой Отечественной войны. Как и тогда, сегодня от рук неонацистов гибнут мирные жители, женщины, дети", - заключил политик.
По последним данным, из-за атаки на колледж в ЛНР погибли четыре человека, 39 получили ранения. Девять из них госпитализировали, включая троих в тяжелом состоянии.
