Зеленского ждет подобие Нюрнбергского трибунала, заявил Володин

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Владимира Зеленского и его покровителей в Европе ждет подобие Нюрнбергского трибунала, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя атаку ВСУ на колледж в ЛНР.
Украинские дроны минувшей ночью нанесли удар по зданию, в котором находились 86 студентов. Это привело к обрушению строения.
"Они пытаются любыми способами, даже совершая чудовищные преступления, удержаться во власти. Так же, как более 80 лет назад пытался сохраниться фашистский режим. Закончилось это победой советских войск и Нюрнбергским трибуналом, который приговорил к смертной казни нацистских преступников. Эта же участь ожидает Зеленского и его покровителей в Европе", - написал Володин в своем канале на платформе "Макс".
"Вчера в Старобельске Луганской Народной Республики была совершена атака на педагогический колледж. Пострадали и погибли дети. Буквально в это время в Киеве со всеми воинскими почестями проходило перезахоронение останков лидеров движения украинских националистов, присягавших на верность Третьему рейху", - отметил Володин.
Председатель Госдумы напомнил, что в годы Великой Отечественной войны они были пособниками германских нацистов, от рук которых погибли миллионы украинцев, а сегодня на Украине их именами называют улицы.
"Всё это не может иметь никакого оправдания. И уж тем более поддержки. Они проигрывают на поле боя так же, как и фашисты в годы Великой Отечественной войны. Как и тогда, сегодня от рук неонацистов гибнут мирные жители, женщины, дети", - заключил политик.
По последним данным, из-за атаки на колледж в ЛНР погибли четыре человека, 39 получили ранения. Девять из них госпитализировали, включая троих в тяжелом состоянии.