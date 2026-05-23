Краткий пересказ от РИА ИИ Вячеслав Володин заявил, что европейские государства используют террористический киевский режим, чтобы остановить развитие России и уничтожить ее.

Украинские дроны минувшей ночью нанесли удар по зданию, в котором находились 86 студентов, что привело к обрушению строения.

Из-за атаки погибли четыре человека, 39 получили ранения, девять из них госпитализированы, включая троих в тяжелом состоянии.

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Европейские государства используют террористический киевский режим, чтобы остановить развитие России и уничтожить ее, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Украинские дроны минувшей ночью нанесли удар по зданию, в котором находились 86 студентов. Это привело к обрушению строения.

"Европейские государства используют террористический киевский режим, как и прежде в годы Второй мировой войны, чтобы остановить развитие России и уничтожить ее", - написал Володин в своем канале на платформе " Макс ".

По его словам, именно поэтому все эти "мерцы, макроны, стармеры", поддерживая действия "выродков, признавших нацистских преступников своими наставниками", молчаливо поощряют нанесение ударов по гражданским объектам России.