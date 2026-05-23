МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Европейские государства используют террористический киевский режим, чтобы остановить развитие России и уничтожить ее, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Украинские дроны минувшей ночью нанесли удар по зданию, в котором находились 86 студентов. Это привело к обрушению строения.
По его словам, именно поэтому все эти "мерцы, макроны, стармеры", поддерживая действия "выродков, признавших нацистских преступников своими наставниками", молчаливо поощряют нанесение ударов по гражданским объектам России.
По последним данным, из-за атаки погибли четыре человека, 39 получили ранения. Девять из них госпитализированы, включая троих в тяжелом состоянии.