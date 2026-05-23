Власов поднялся на 25-е место в общем зачете "Джиро д'Италия"

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российский велогонщик команды Bora-Hansgrohe Александр Власов занимает 25-е место в генеральной классификации "Джиро д'Италия" после 14 этапов.
Этап в субботу протяженностью 133 км прошел по маршруту Аоста - Пила. Первым финишировал датчанин Йонас Вингегор из Team Visma, преодолевший дистанцию за 3 часа 53 минуты 1 секунду. Вторым - австриец Феликс Галль из Decathlon CMA CGM Team (отставание - 49 секунд), третьим стал австралиец Джей Хиндли из Bora-Hansgrohe (+0.58). Власов занял 20-е место (+3.45).
Вингегор вышел в лидеры генеральной классификации со временем 56 часов 8 минут 41 секунда. Португалец Афонсу Эулалиу из Bahrain Victorious (+2.26) опустился на вторую строчку, третьим идет Галль (+2.50). Власов поднялся с 28-го на 25-е место, его отставание от лидера составляет 32 минуты 31 секунду.
15-й этап протяженностью 157 км пройдет по маршруту Вогера - Милан в воскресенье, 24 мая.