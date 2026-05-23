Президент ОАЭ и эмир Катара обсудили усилия по урегулированию в регионе

22:10 23.05.2026
Президент ОАЭ и эмир Катара обсудили усилия по урегулированию на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Архивное фото
  • Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудил по телефону с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани усилия по дипломатическому урегулированию в регионе.
  • Лидеры обменялись мнениями о последних региональных событиях и усилиях по продвижению дипломатических решений, направленных на укрепление безопасности и стабильности в регионе.
ДУБАЙ, 23 мая - РИА Новости. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудил по телефону с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани усилия по дипломатическому урегулированию в регионе, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
"Лидеры обменялись мнениями о последних региональных событиях и усилиях по продвижению дипломатических решений, направленных на укрепление безопасности и стабильности в регионе", - передает WAM.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
