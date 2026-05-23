Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жители Харьковской области не сдают жилье украинским националистам из ВСУ или завышают для них цены.
- Украинские националисты жалуются на негативное отношение жителей Харьковской области.
- Один из бойцов ВСУ выразил недоумение по поводу того, за кого они воюют в Харьковской области, так как местные считают военных оккупантами.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Жители Харьковской области не сдают жилье украинским националистам, воюющим в ВСУ, или завышают для них цены, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинские националисты жалуются на жителей Харьковской области, которые отказываются им сдавать жилье или сдают его по завышенным ценам", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, один из бойцов ВСУ написал в соцсети Facebook*, что "не понимает, за кого воюют ВСУ в Харьковской области, ведь жители области считают их (украинских военных - ред.) оккупантами". При этом люди, которые уже сдавали квартиры и дома украинским солдатам, ответили ему, выразив свое негативное отношение к ВСУ.
"Например, некая Ирена Н. делится своим опытом: денег за аренду не заплатили, кондиционер украли - и прикладывает скрин переписки с националистами", - рассказал собеседник агентства.
