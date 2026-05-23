Рейтинг@Mail.ru
Жители Харьковской области отказываются сдавать жилье националистам из ВСУ - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 23.05.2026 (обновлено: 20:34 23.05.2026)
Жители Харьковской области отказываются сдавать жилье националистам из ВСУ

РИА Новости: в Харьковской области жители не сдают жилье националистам из ВСУ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Харьковской области не сдают жилье украинским националистам из ВСУ или завышают для них цены.
  • Украинские националисты жалуются на негативное отношение жителей Харьковской области.
  • Один из бойцов ВСУ выразил недоумение по поводу того, за кого они воюют в Харьковской области, так как местные считают военных оккупантами.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Жители Харьковской области не сдают жилье украинским националистам, воюющим в ВСУ, или завышают для них цены, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинские националисты жалуются на жителей Харьковской области, которые отказываются им сдавать жилье или сдают его по завышенным ценам", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, один из бойцов ВСУ написал в соцсети Facebook*, что "не понимает, за кого воюют ВСУ в Харьковской области, ведь жители области считают их (украинских военных - ред.) оккупантами". При этом люди, которые уже сдавали квартиры и дома украинским солдатам, ответили ему, выразив свое негативное отношение к ВСУ.
"Например, некая Ирена Н. делится своим опытом: денег за аренду не заплатили, кондиционер украли - и прикладывает скрин переписки с националистами", - рассказал собеседник агентства.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
В Раде обратились с внезапным призывом к ВСУ
Вчера, 11:44
 
Харьковская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала