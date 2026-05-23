ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действия "Днепра" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 50 военных и две боевые бронемашины в зоне действий группировки войск «Днепр».
- Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Орехов и Григоровка Запорожской области.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных и две боевые бронемашины в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в субботу в Минобороны РФ.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Орехов и Григоровка Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18