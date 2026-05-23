Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции.
- ВСУ потеряли более 290 военнослужащих в ДНР и Днепропетровской области.
- Поражение было нанесено формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Доброполье, Белозерское, Сергеевка, Райское ДНР и Новоподгородное Днепропетровской области.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, противник потерял более 290 военнослужащих, сообщает Минобороны России.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Шевченко, Доброполье, Белозерское, Сергеевка, Райское Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии", - добавили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18