Зеленского устраивает продолжение конфликта, заявил Мирошник

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Киев, совершивший атаку по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, демонстрирует полное нежелание искать вариант политико-правового разрешения украинского конфликта, Владимира Зеленского более чем устраивает продолжение конфликта, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Украинская сторона демонстрирует полное нежелание достигать договоренностей и искать вариант политико-правового разрешения конфликта. Зеленского более чем устраивает продолжение конфликта", - сказал Мирошник "Известиям".
Дипломат подчеркнул, что после того, как Украине разблокировали кредит в 90 миллиардов евро, первый транш которого ожидается в июне, желание вести переговоры об урегулировании у Зеленского категорически пропало.