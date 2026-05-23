Зеленского устраивает продолжение конфликта, заявил Мирошник
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
00:19 23.05.2026 (обновлено: 00:23 23.05.2026)
Зеленского устраивает продолжение конфликта, заявил Мирошник

Мирошник: украинская сторона демонстрирует нежелание достигать договоренностей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Владимира Зеленского устраивает продолжение конфликта.
  • Мирошник подчеркнул, что украинская сторона демонстрирует нежелание искать политико-правовое разрешение конфликта.
  • Дипломат отметил, что после разблокировки кредита в 90 миллиардов евро для Украины желание вести переговоры об урегулировании у Зеленского пропало.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Киев, совершивший атаку по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, демонстрирует полное нежелание искать вариант политико-правового разрешения украинского конфликта, Владимира Зеленского более чем устраивает продолжение конфликта, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Украинская сторона демонстрирует полное нежелание достигать договоренностей и искать вариант политико-правового разрешения конфликта. Зеленского более чем устраивает продолжение конфликта", - сказал Мирошник "Известиям".
Дипломат подчеркнул, что после того, как Украине разблокировали кредит в 90 миллиардов евро, первый транш которого ожидается в июне, желание вести переговоры об урегулировании у Зеленского категорически пропало.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийРодион МирошникУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
