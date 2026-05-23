Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Петербурга убил соседа по коммунальной квартире кувалдой.
- Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, злоумышленник задержан.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Житель Петербурга убил соседа по коммунальной квартире кувалдой по голове, он задержан, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
"Двадцать второго мая текущего года злоумышленник, находясь в квартире дома на улице Руднева, в ходе внезапно возникшего конфликта со своим соседом по коммунальной квартире нанес ему не менее трех ударов кувалдой в область головы. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", - сообщает пресс-служба.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
"Злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе городского главка СК.
