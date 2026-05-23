В Испании потребовали досрочных выборов после дела против экс-премьера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тысячи испанцев вышли на марш в Мадриде с требованием проведения досрочных выборов после того, как бывший глава правительства Хосе Луис Родригес Сапатеро стал фигурантом расследования по делу авиакомпании Plus Ultra.
- Лидер крайне правой партии Vox Сантьяго Абаскаль заявил, что партия попросила Национальную судебную палату отправить экс-премьера под предварительное заключение.
- Сапатеро должен явиться в суд 2 июня, и это первый случай в современной истории Испании, когда бывший премьер-министр проходит по делу в статусе подозреваемого.
МАДРИД, 23 мая - РИА Новости. Тысячи испанцев вышли в Мадриде на марш с требованием проведения досрочных выборов после того, как бывший глава правительства и член правящей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Хосе Луис Родригес Сапатеро стал фигурантом расследования по делу авиакомпании Plus Ultra, передает корреспондент РИА Новости.
Марш под лозунгом "Санчес, пора в отставку!" стартовал с площади Колон и прошел по центральным улицам испанской столицы в сторону Арки Победы в районе Монклоа. Акцию организовала платформа Sociedad Civil Española, которая, по данным организаторов, объединяет более 150 гражданских ассоциаций.
Участники марша несли флаги Испании и плакаты с призывами к отставке правительства. В толпе звучали лозунги против премьер-министра страны Педро Санчеса, обвинения в адрес кабинета министров в коррупции, а также требования провести досрочные выборы.
"Испания захвачена коррумпированной мафией, которая обедняет испанцев", - сказал собравшимся лидер крайне правой партии Vox Сантьяго Абаскаль, присоединившийся к акции.
Абаскаль заявил, что Vox попросила Национальную судебную палату Испании отправить Сапатеро под предварительное заключение. По его словам, партия также требует вызвать Санчеса и всех членов правительства, участвовавших в решении о выделении помощи Plus Ultra, в качестве свидетелей.
Сапатеро должен явиться в суд 2 июня. Испанские СМИ отмечают, что это первый случай в современной истории Испании, когда бывший премьер-министр проходит по делу в статусе подозреваемого.