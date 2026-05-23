Рейтинг@Mail.ru
В Испании потребовали досрочных выборов после дела против экс-премьера - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 23.05.2026
В Испании потребовали досрочных выборов после дела против экс-премьера

В Испании потребовали досрочных выборов после дела против экс-премьера Сапатеро

© AP Photo / Manu FernandezУчастники акции протеста в Мадриде
Участники акции протеста в Мадриде - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© AP Photo / Manu Fernandez
Участники акции протеста в Мадриде
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тысячи испанцев вышли на марш в Мадриде с требованием проведения досрочных выборов после того, как бывший глава правительства Хосе Луис Родригес Сапатеро стал фигурантом расследования по делу авиакомпании Plus Ultra.
  • Лидер крайне правой партии Vox Сантьяго Абаскаль заявил, что партия попросила Национальную судебную палату отправить экс-премьера под предварительное заключение.
  • Сапатеро должен явиться в суд 2 июня, и это первый случай в современной истории Испании, когда бывший премьер-министр проходит по делу в статусе подозреваемого.
МАДРИД, 23 мая - РИА Новости. Тысячи испанцев вышли в Мадриде на марш с требованием проведения досрочных выборов после того, как бывший глава правительства и член правящей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Хосе Луис Родригес Сапатеро стал фигурантом расследования по делу авиакомпании Plus Ultra, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник суд Испании вызвал Сапатеро для дачи показаний в статусе подозреваемого в использовании связей. Дело связано с расследованием того, могла ли часть государственной помощи, выделенной авиакомпании Plus Ultra после пандемии, быть использована в незаконных целях.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
В Испании собака обнаружила 195 тысяч евро, спрятанные в машине украинца
19 мая, 15:37
Марш под лозунгом "Санчес, пора в отставку!" стартовал с площади Колон и прошел по центральным улицам испанской столицы в сторону Арки Победы в районе Монклоа. Акцию организовала платформа Sociedad Civil Española, которая, по данным организаторов, объединяет более 150 гражданских ассоциаций.
Участники марша несли флаги Испании и плакаты с призывами к отставке правительства. В толпе звучали лозунги против премьер-министра страны Педро Санчеса, обвинения в адрес кабинета министров в коррупции, а также требования провести досрочные выборы.
«
"Испания захвачена коррумпированной мафией, которая обедняет испанцев", - сказал собравшимся лидер крайне правой партии Vox Сантьяго Абаскаль, присоединившийся к акции.
Абаскаль заявил, что Vox попросила Национальную судебную палату Испании отправить Сапатеро под предварительное заключение. По его словам, партия также требует вызвать Санчеса и всех членов правительства, участвовавших в решении о выделении помощи Plus Ultra, в качестве свидетелей.
Сапатеро должен явиться в суд 2 июня. Испанские СМИ отмечают, что это первый случай в современной истории Испании, когда бывший премьер-министр проходит по делу в статусе подозреваемого.
Полиция Испании - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
В Испании задержали подозреваемого в стрельбе с двумя погибшими
19 мая, 10:18
 
В миреИспанияХосе Луис Родригес СапатероПедро Санчес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала