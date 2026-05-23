В Испании потребовали досрочных выборов после дела против экс-премьера

Краткий пересказ от РИА ИИ Тысячи испанцев вышли на марш в Мадриде с требованием проведения досрочных выборов после того, как бывший глава правительства Хосе Луис Родригес Сапатеро стал фигурантом расследования по делу авиакомпании Plus Ultra.

Лидер крайне правой партии Vox Сантьяго Абаскаль заявил, что партия попросила Национальную судебную палату отправить экс-премьера под предварительное заключение.

Сапатеро должен явиться в суд 2 июня, и это первый случай в современной истории Испании, когда бывший премьер-министр проходит по делу в статусе подозреваемого.

МАДРИД, 23 мая - РИА Новости. Тысячи испанцев вышли в Мадриде на марш с требованием проведения досрочных выборов после того, как бывший глава правительства и член правящей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Хосе Луис Родригес Сапатеро стал фигурантом расследования по делу авиакомпании Plus Ultra, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник суд Испании вызвал Сапатеро для дачи показаний в статусе подозреваемого в использовании связей. Дело связано с расследованием того, могла ли часть государственной помощи, выделенной авиакомпании Plus Ultra после пандемии, быть использована в незаконных целях.

Марш под лозунгом " Санчес , пора в отставку!" стартовал с площади Колон и прошел по центральным улицам испанской столицы в сторону Арки Победы в районе Монклоа. Акцию организовала платформа Sociedad Civil Española, которая, по данным организаторов, объединяет более 150 гражданских ассоциаций.

Участники марша несли флаги Испании и плакаты с призывами к отставке правительства. В толпе звучали лозунги против премьер-министра страны Педро Санчеса, обвинения в адрес кабинета министров в коррупции, а также требования провести досрочные выборы.

« "Испания захвачена коррумпированной мафией, которая обедняет испанцев", - сказал собравшимся лидер крайне правой партии Vox Сантьяго Абаскаль, присоединившийся к акции.

Абаскаль заявил, что Vox попросила Национальную судебную палату Испании отправить Сапатеро под предварительное заключение. По его словам, партия также требует вызвать Санчеса и всех членов правительства, участвовавших в решении о выделении помощи Plus Ultra, в качестве свидетелей.