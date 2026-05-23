В Турции большинство российских туристов покинули больницу после ДТП

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Двенадцать российских туристов покинули больницу в Турции после госпитализации из-за ДТП в Анталье, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на страховую компанию "Евроинс Туристическое Страхование".
"Как сообщили АТОР в пресс-службе страховой компании "Евроинс Туристическое Страхование", 12 из 14 пострадавших в ДТП 23 мая в Турции в районе Бельдиби в настоящий момент покинули госпитали, куда были доставлены для осмотра и медпомощи после дорожного инцидента с автобусом", - говорится в сообщении ассоциации.
Так, по данным "Евроинс", 14 российским туристам в госпиталях за счет страховой была оказана медицинская помощь, при этом 11 туристам потребовались инструментальные исследования (КТ, МРТ, рентгенография). "Трем туристам произведено ушивание поверхностных ран на лице, наложение швов", - цитирует АТОР слова пресс-службы компании.
Отмечается, что 12 туристов после оказания помощи и обследований выписаны и находятся в отелях, одной из них выписано разрешение на перелет.
При этом двум из пострадавших россиянок сегодня были проведены операции по поводу переломов диафиза плечевой кости в одном случае и безымянного пальца в другом, обе операции прошли успешно.
"Застрахованные туристки сейчас находятся в палате, получают все необходимое послеоперационное лечение", - заключили в ассоциации.
