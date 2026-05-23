Бердымухамедов заявил об интересе к наращиванию торговли с Россией

АШХАБАД, 23 мая - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил о заинтересованности своей страны в увеличении объемов взаимной торговли с Россией и расширении номенклатуры реализуемых товаров, сообщает официальная газета "Нейтральный Туркменистан".