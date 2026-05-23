Бердымухамедов заявил об интересе к наращиванию торговли с Россией

АШХАБАД, 23 мая - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил о заинтересованности своей страны в увеличении объемов взаимной торговли с Россией и расширении номенклатуры реализуемых товаров, сообщает официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
"Президент Сердар Бердымухамедов отметил заинтересованность нашей страны в увеличении объемов взаимной торговли и расширении номенклатуры реализуемых товаров, а также в установлении более тесных контактов между представителями деловых кругов", - говорится в сообщении.
Президент Туркмении назвал сотрудничество с Россией приоритетом
13 декабря 2025, 07:23
Бердымухамедов выразил уверенность, что принятые по итогам заседания решения будут содействовать укреплению сотрудничества между странами СНГ, а визит Мишустина придаст новый импульс развитию российско-туркменских отношений, пишет газета.
Президент Туркмении также подчеркнул особое значение, которое Ашхабад придает стратегическому партнерству с Москвой. По его словам, двусторонний политический диалог последовательно укрепляется, активно развивается межпарламентское взаимодействие, налажены контакты с российскими регионами. Среди приоритетов также обозначены партнерство в области образования, здравоохранения, науки и культуры.
Мишустин посетил Ашхабад для участия в заседании Совета глав правительств СНГ, которое состоялось 22 мая. Туркмения председательствует в Содружестве в 2026 году.