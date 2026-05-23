Рейтинг@Mail.ru
Бердымухамедов заявил об интересе к наращиванию торговли с Россией - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:46 23.05.2026
Бердымухамедов заявил об интересе к наращиванию торговли с Россией

Бердымухамедов: Туркмения заинтересована в наращивании торговли с Россией

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов заявил о заинтересованности своей страны в увеличении объемов взаимной торговли с Россией и расширении номенклатуры реализуемых товаров.
  • Бердымухамедов выразил уверенность, что визит Михаила Мишустина придаст новый импульс развитию российско-туркменских отношений.
  • Президент Туркмении подчеркнул особое значение стратегического партнерства с Москвой и обозначил среди приоритетов партнерство в области образования, здравоохранения, науки и культуры.
АШХАБАД, 23 мая - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил о заинтересованности своей страны в увеличении объемов взаимной торговли с Россией и расширении номенклатуры реализуемых товаров, сообщает официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
"Президент Сердар Бердымухамедов отметил заинтересованность нашей страны в увеличении объемов взаимной торговли и расширении номенклатуры реализуемых товаров, а также в установлении более тесных контактов между представителями деловых кругов", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Президент Туркмении назвал сотрудничество с Россией приоритетом
13 декабря 2025, 07:23
Глава государства поблагодарил российского премьера за то, что он принял приглашение посетить Туркмению, отметив, что его участие в заседании Совета глав правительств СНГ подтверждает приверженность России дальнейшему укреплению многостороннего взаимодействия в рамках Содружества.
Бердымухамедов выразил уверенность, что принятые по итогам заседания решения будут содействовать укреплению сотрудничества между странами СНГ, а визит Мишустина придаст новый импульс развитию российско-туркменских отношений, пишет газета.
Президент Туркмении также подчеркнул особое значение, которое Ашхабад придает стратегическому партнерству с Москвой. По его словам, двусторонний политический диалог последовательно укрепляется, активно развивается межпарламентское взаимодействие, налажены контакты с российскими регионами. Среди приоритетов также обозначены партнерство в области образования, здравоохранения, науки и культуры.
Мишустин посетил Ашхабад для участия в заседании Совета глав правительств СНГ, которое состоялось 22 мая. Туркмения председательствует в Содружестве в 2026 году.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Путин: память о Великой Победе способствует отношениям России и Туркмении
8 мая, 22:20
 
ТуркменияРоссияАшхабадСердар БердымухамедовМихаил МишустинСНГВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала