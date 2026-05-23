В России вырос спрос на "сонный туризм"
09:30 23.05.2026
В России вырос спрос на "сонный туризм"

РИА Новости: в России вырос спрос на отдых в отелях с сонными программами

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России вырос спрос на "сонный туризм" — отдых в отелях и санаториях с программами здорового сна.
  • Программы здорового сна в отелях ориентированы на комплексное восстановление ресурсов организма.
  • Спрос на "сонные" программы и уединенные эко-отели растет, особенно на юге России, в Подмосковье, Ленинградской области, Кавминводах и на Алтае.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские туроператоры за последние годы фиксируют рост спроса на отдых в отелях и санаториях с "сонными программами", также растет интерес на путешествия в удаленные и спокойные природные локации, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По их словам, "сонный туризм" - это модный тренд в туристическом инфополе, а также тренд в отельной отрасли, связанный с реальными запросами потребителей. В связи с кардинальным изменением ритма жизни в последнее десятилетие качество сна у определенной категории потребителей становится не просто сопутствующим фактором отдыха, а его основной целью и ценностью.
"Туроператоры-члены АТОР видят, скорее, его отражение: разумеется, "специальных туров" за сном никто не формирует, но в последние 2-3 года действительно виден заметный запрос на отдых в отелях и санаториях с "сонными программами", - сказали в АТОР.
В ассоциации отметили, что в отличие от классического санаторно-курортного лечения, программы здорового сна в отелях ориентированы на комплексное восстановление ресурсов организма: от цифрового детокса и снятия стресса до коррекции биоритмов с помощью специально созданной экосистемы номера, питания и процедур.
"Растет также количество запросов на отдых в удаленных природных спокойных локациях (есть даже запросы на отели, где не ловит сотовая связь)", - добавили там.
Однако в России "сонный туризм" нельзя назвать массовым продуктом для широкого потребления. Отмечается, что тренд остается нишевым и запросы идут преимущественно от аудитории с высоким уровнем дохода. По данным АТОР и участников рынка, целевая аудитория - это уставшие, "выгоревшие" бизнесмены, менеджеры высшего и среднего звена из производственных и логистических компаний, а также медработники, риелторы и юристы.
Как подчеркнули в пресс-службе, сегодня флагманами направления выступают объекты на юге России, в Подмосковье, Ленобласти, Кавминводах и на Алтае.
По данным туроператора "Алеан", на которые ссылаются в АТОР, спрос на уединенные эко-отели и глэмпинги на Алтае вырос на 37%, а в средней полосе и Подмосковье — на 28%. Помимо этого, в оздоровительном объекте на горном курорте "Роза Хутор" спрос на конкретно "сонные" программы за последний год увеличился примерно на 30%.
При этом с точки зрения бизнеса данный вид туризма является одним из самых перспективных новых направлений, отмечают в ассоциации. Там выделяют тренды, среди которых - рост количества коротких бронирований на 1-2 дня в будние дни, а также запрос на создание зон "без телефонов".
"Тренд долгосрочен. По словам экспертов, проблема хронического недосыпа вызвана изменившимся экономическим укладом, и актуальность sleep-концепций будет только расти", - заключили в пресс-службе.
