Рейтинг@Mail.ru
Все регионы России готовы к достойному проведению выборов, сообщил ЦИК - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 23.05.2026
Все регионы России готовы к достойному проведению выборов, сообщил ЦИК

Булгакова: все регионы России готовы к достойному проведению выборов в 2026 году

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПарламентские выборы
Парламентские выборы - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Парламентские выборы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инфраструктура избирательной системы во всех 89 регионах России полностью готова к проведению выборов в сентябре 2026 года.
  • По состоянию на 1 января 2026 года в России зарегистрировано более 111 миллионов избирателей.
  • В единый день голосования, который ожидается 20 сентября 2026 года, пройдут выборы депутатов Госдумы и прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в восьми регионах.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 23 мая - РИА Новости. Инфраструктура избирательной системы во всех 89 регионах России полностью готова к достойному проведению выборов в сентябре 2026 года, заявила член Центральной избирательной комиссии РФ Алена Булгакова.
Член ЦИК России на Всероссийском электоральном экспертном форуме в мастерской управления "Сенеж" сообщила, что по состоянию на 1 января 2026 года в России зарегистрировано более 111 миллионов избирателей, более 1,8 миллиона проживают за рубежом, почти 11,5 тысяч - в городе Байконур.
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
В администрации президента спрогнозировали явку на сентябрьских выборах
Вчера, 11:58
"Для четырех исторических субъектов Российской Федерации это будут первые выборы депутатов Государственной думы. Численность избирателей у нас, исходя из этого, корректировалась. На текущий момент мы понимаем, что инфраструктура избирательной системы во всех 89 регионах полностью готова к тому, чтобы с достоинством пройти эту избирательную кампанию", - сказала Булгакова.
По ее словам, в настоящий момент в России есть обширный перечень инструментов, позволяющий ЦИК РФ и комиссиям в субъектах оперативно принимать решения, чтобы минимизировать возможные риски, а также отвечать на вызовы и угрозы.
В единый день голосования, который, как ожидается, пройдет 20 сентября 2026 года, запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в восьми регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Медведев назвал обязательное условие участия в выборах от ЕР
22 мая, 13:28
 
ПолитикаРоссияБайконур (город)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала