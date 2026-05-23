Все регионы России готовы к достойному проведению выборов, сообщил ЦИК

СОЛНЕЧНОГОРСК, 23 мая - РИА Новости. Инфраструктура избирательной системы во всех 89 регионах России полностью готова к достойному проведению выборов в сентябре 2026 года, заявила член Центральной избирательной комиссии РФ Алена Булгакова.
"Для четырех исторических субъектов Российской Федерации это будут первые выборы депутатов Государственной думы. Численность избирателей у нас, исходя из этого, корректировалась. На текущий момент мы понимаем, что инфраструктура избирательной системы во всех 89 регионах полностью готова к тому, чтобы с достоинством пройти эту избирательную кампанию", - сказала Булгакова.
По ее словам, в настоящий момент в России есть обширный перечень инструментов, позволяющий ЦИК РФ и комиссиям в субъектах оперативно принимать решения, чтобы минимизировать возможные риски, а также отвечать на вызовы и угрозы.
В единый день голосования, который, как ожидается, пройдет 20 сентября 2026 года, запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в восьми регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.