14:35 23.05.2026
На базе Балтийского флота прошла тренировка с силами антитеррора

МО: на морской базе Балтийского флота прошла тренировка с силами антитеррора

© РИА Новости / Александр Подгорчук
Военнослужащие береговых войск Балтийского флота. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота прошла комплексная тренировка с силами антитеррора.
  • В ходе нее проверялись средства подразделений, личный состав, оружие и экипировка, а также умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения взрывоопасных предметов.
  • Задача заключалась в обезвреживании и задержании условных террористов, сообщили в Минобороны.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Комплексная тренировка с силами антитеррора проведена на Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота, сообщили в Минобороны России.
"Тренировка с группами антитеррора проведена в соединениях и воинских частях Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота", - следует из сообщения.
По информации военного ведомства России, в рамках проведения тренировки были проверены силы и средства подразделений военного-морского флота.
"В рамках проведения тренировки были проверены силы и средства подразделений, личный состав, оружие и экипировка, умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения взрывоопасных предметов, а также средствами разведки, связи и наблюдения", - рассказали в министерстве обороны.
По данным Минобороны РФ, задача тренировки заключалась в обезвреживании и задержании условных террористов.
"В ходе тренировки подразделения противодействия терроризму оперативно прибыли к местам выполнения задач, и по замыслу, условные боевики закрепились в одном из технических зданий военного объекта объединения и оказали вооруженное сопротивление. Группы антитеррора, в свою очередь, осуществили обезвреживание и задержание групп условных террористов", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве добавили, что во время тренировок были активно использованы имитационные средства, в том числе холостые боеприпасы к стрелковому оружию и дымовые шашки.
Всего, по данным Минобороны России, в комплексной тренировке было задействовано около 100 военнослужащих и 10 единиц специального вооружения и военной техники.
