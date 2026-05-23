На базе Балтийского флота прошла тренировка с силами антитеррора

Краткий пересказ от РИА ИИ На Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота прошла комплексная тренировка с силами антитеррора.

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Комплексная тренировка с силами антитеррора проведена на Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота, сообщили в Минобороны России.

"Тренировка с группами антитеррора проведена в соединениях и воинских частях Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота", - следует из сообщения

По информации военного ведомства России , в рамках проведения тренировки были проверены силы и средства подразделений военного-морского флота.

« "В рамках проведения тренировки были проверены силы и средства подразделений, личный состав, оружие и экипировка, умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения взрывоопасных предметов, а также средствами разведки, связи и наблюдения", - рассказали в министерстве обороны.

По данным Минобороны РФ, задача тренировки заключалась в обезвреживании и задержании условных террористов.

"В ходе тренировки подразделения противодействия терроризму оперативно прибыли к местам выполнения задач, и по замыслу, условные боевики закрепились в одном из технических зданий военного объекта объединения и оказали вооруженное сопротивление. Группы антитеррора, в свою очередь, осуществили обезвреживание и задержание групп условных террористов", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что во время тренировок были активно использованы имитационные средства, в том числе холостые боеприпасы к стрелковому оружию и дымовые шашки.