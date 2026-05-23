Мокрый снег может зацепить московский регион в четверг, рассказал синоптик

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мокрый снег может зацепить окраины московского региона в четверг, но он обойдет саму столицу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В последних двух - с мозаичным ледяным дождем. Регионы накроет не снегом, а какой-то мокрой бурдой", - добавил он.

"Второй "заход" зимы, в виде ночного мокрого снега с дождем, тоже, скорее всего, минует саму столицу, но пройдет по западу и юго-западу региона. Он клином доберется до отдельных районов Смоленской, Брянской и Калужской областей", - подчеркнул Тишковец.