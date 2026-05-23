Мокрый снег может зацепить московский регион в четверг, рассказал синоптик

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мокрый снег может зацепить окраины московского региона в четверг, но он обойдет саму столицу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В четверг в тыл циклона задует "костяной" северо-западный ветер и поступит "мешок" арктического воздуха. В сумерках произойдет обрушение температурного фона до плюс 2 - плюс 5, а днем, в условиях унылого пасмурного неба и проливных дождей, термометр покажет плюс 5 - плюс 8 - такой цепкий холод обычно бывает в октябре", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что под утро на севере и северо-западе Московской области дождь в воздухе станет наполняться мельтешением хлопьев-"липучек" тающего на лету мокрого снега, который так же локально прогнозируется в Тверской, Ярославской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской областях и Карелии.
"В последних двух - с мозаичным ледяным дождем. Регионы накроет не снегом, а какой-то мокрой бурдой", - добавил он.
По словам специалиста, белые "мухи" до Москвы скорее всего не доберутся, но могут появиться в небе ближнего Подмосковья.
"Второй "заход" зимы, в виде ночного мокрого снега с дождем, тоже, скорее всего, минует саму столицу, но пройдет по западу и юго-западу региона. Он клином доберется до отдельных районов Смоленской, Брянской и Калужской областей", - подчеркнул Тишковец.