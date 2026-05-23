Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 23.05.2026 (обновлено: 09:21 23.05.2026)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Тишковец: солнечная и теплая погода ожидается в Москве в субботу

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Погода в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в субботу вероятность осадков минимальная, ожидается солнечная погода.
  • Дневная температура в Москве в субботу составит от плюс 20 до плюс 23 градусов.
  • Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Вероятность осадков в Москве в субботу минимальная, из-за облаков выглянет солнце, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москве в выходные зной спадет. В субботу вероятность осадков сократится до минимума, из-за облаков выглянет солнце. Дневная температура плюс 20 - плюс 23", - рассказал Тишковец.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Синоптик рассказал, почему москвичам не избежать похолодания
22 мая, 21:10
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного подрастет и составит 751 миллиметр ртутного столба.
"Большую часть воскресенья осадки маловероятны, переменная облачность. В ночное время плюс 10 - плюс 13, днем снова от плюс 20 до плюс 23 умеренного и комфортного тепла", - добавил он.
Снег - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Синоптик назвал регион России, где на выходных пойдет снег
Вчера, 01:28
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала