Россиянка рассказала, как киевские спецслужбы пытались использовать ее

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Белгородчанка, которую спецслужбы Украины хотели использовать для совершения крупного теракта, рассказала, в какой момент почувствовала неладное и обратилась в ФСБ.

По информации ФСБ , в Белгородской области предотвращен взрыв, который в людном месте должна была совершить местная жительница, обманным путем завербованная спецслужбами Украины под предлогом помощи российским правоохранителям. Взрыв неминуемо привел бы к ее гибели и значительным жертвам среди гражданского населения. Но белгородчанка проявила бдительность и обратилась в местные органы безопасности, в итоге преступление было предотвращено.

На видео, опубликованном ФСБ, белгородчанка подробно рассказала, как украинские спецслужбы путем угроз обманули ее, действуя от имени якобы сотрудников российских государственных ведомств и специальных служб.

"Мне было предложено якобы сотрудничать с органами власти для того, чтобы урегулировать мой финансовый вопрос. Все это мне показалось очень сильно странным, и я решила перепроверить эту информацию и обратилась уже непосредственно в наше ФСБ", - сказала она.

По ее словам, в ФСБ объяснили, что это украинские мошенники, которые под всякими предлогами выманивают деньги, а затем пытаются вовлечь в террористическую деятельность.

"Мне объяснили, что нужно делать. И вскоре после этого от украинской стороны мне поступило задание, что я должна в определенном месте заб рат ь GPS-трекер и прикрепить его к автомобилю", - добавила белгородчанка.

По ее словам, все дальнейшие действия она выполняла уже совместно с российскими "органами".