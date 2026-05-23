Рейтинг@Mail.ru
Россиянка рассказала, как киевские спецслужбы пытались использовать ее - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:43 23.05.2026
Россиянка рассказала, как киевские спецслужбы пытались использовать ее

Россиянка рассказала о попытке киевских спецслужб устроить с ее помощью теракт

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области предотвратили теракт, который должна была совершить местная жительница, завербованная спецслужбами Украины.
  • Женщина почувствовала неладное и обратилась в ФСБ, после чего дальнейшие действия выполняла совместно с российскими органами безопасности.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Белгородчанка, которую спецслужбы Украины хотели использовать для совершения крупного теракта, рассказала, в какой момент почувствовала неладное и обратилась в ФСБ.
По информации ФСБ, в Белгородской области предотвращен взрыв, который в людном месте должна была совершить местная жительница, обманным путем завербованная спецслужбами Украины под предлогом помощи российским правоохранителям. Взрыв неминуемо привел бы к ее гибели и значительным жертвам среди гражданского населения. Но белгородчанка проявила бдительность и обратилась в местные органы безопасности, в итоге преступление было предотвращено.
Задержание террориста - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2026 году
27 апреля, 13:24
На видео, опубликованном ФСБ, белгородчанка подробно рассказала, как украинские спецслужбы путем угроз обманули ее, действуя от имени якобы сотрудников российских государственных ведомств и специальных служб.
"Мне было предложено якобы сотрудничать с органами власти для того, чтобы урегулировать мой финансовый вопрос. Все это мне показалось очень сильно странным, и я решила перепроверить эту информацию и обратилась уже непосредственно в наше ФСБ", - сказала она.
По ее словам, в ФСБ объяснили, что это украинские мошенники, которые под всякими предлогами выманивают деньги, а затем пытаются вовлечь в террористическую деятельность.
Задержание агента спецслужб Украины в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
В Новороссийске предотвратили теракт на энергообъекте
22 мая, 09:48
"Мне объяснили, что нужно делать. И вскоре после этого от украинской стороны мне поступило задание, что я должна в определенном месте забрать GPS-трекер и прикрепить его к автомобилю", - добавила белгородчанка.
По ее словам, все дальнейшие действия она выполняла уже совместно с российскими "органами".
Также на видео показаны кадры уничтожения саперами ФСБ взрывного устройства, находившегося в тайнике в лесном массиве.
Задержание агента Киева - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
ФСБ показала драму, разыгравшуюся при задержании украинского агента в Крыму
29 апреля, 10:54
 
УкраинаБелгородская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)GPSПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала