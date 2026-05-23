Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородской области предотвратили крупный теракт.
- Женщина, обманутая украинскими спецслужбами, должна была отнести бомбу в людное место, но вовремя обратилась к российским силовикам.
- ФСБ напомнила, что правоохранители никогда не звонят через мессенджеры и дистанционно не просят участвовать в оперативных мероприятиях.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Белгородской области сорвали крупный теракт, запланированный Киевом, сообщила ФСБ.
"Федеральной службой безопасности пресечена попытка совершения террористического акта в Белгородской области с участием завербованной украинскими спецслужбами местной жительницы", — заявили в спецслужбе.
По данным ФСБ, женщина под влиянием мошенников перевела крупную сумму на "безопасный" счет. Затем с ней связались неизвестные под видом сотрудников российских правоохранительных органов. Они убедили ее принять участие в мероприятиях по задержанию преступников, чтобы вернуть деньги.
Россиянка должна была забрать бомбу из тайника и отнести в людное место — там украинцы планировали взорвать ее вместе с женщиной. Однако она проявила бдительность и обратилась к силовикам, в итоге преступление предотвратили. Сейчас идет розыск его организаторов и их пособников.
В ФСБ напомнили, что силовики и сотрудники госструктур никогда не звонят через мессенджеры, не запрашивают коды из СМС-сообщений и дистанционно не просят людей участвовать в оперативно-разыскных мероприятиях.