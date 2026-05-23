Хорватка Марчинко обыграла сдавшуюся украинку в финале в турнира в Рабате
Теннис
 
16:26 23.05.2026 (обновлено: 16:28 23.05.2026)
Хорватка Марчинко обыграла сдавшуюся украинку в финале в турнира в Рабате

Хорватская теннисистка Марчинко стала победительницей турнира WTA 250 в Рабате

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хорватская теннисистка Петра Марчинко стала победительницей турнира категории WTA 250 в Рабате.
  • Этот титул стал первым в карьере 20-летней Марчинко на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Хорватская теннисистка Петра Марчинко стала победительницей турнира категории WTA 250 в Рабате (Марокко), призовой фонд которого превышает 280 тысяч евро.
В финальном матче 76-я ракетка мира Марчинко, посеянная на турнире под шестым номером, победила украинку Ангелину Калинину, которая отказалась от продолжения борьбы во втором сете при счете 6:2, 3:0. Продолжительность встречи составила 46 минут.
Для 20-летней Марчинко этот титул стал первым в карьере на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).
