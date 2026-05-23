Российский теннисист выиграл турнир в Индии

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российский теннисист Петр Бар-Бирюков обыграл белоруса Илью Ивашко в финале турнира серии "Челленджер" в индийском Бангалоре, призовой фонд которого составляет 63 тысячи долларов.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:0), 4:6, 6:4 в пользу россиянина, который выступал на турнире под четвертым номером посева. Теннисисты провели на корте 2 часа 1 минуту.