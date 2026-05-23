Российский теннисист выиграл турнир в Индии
Теннис
 
14:48 23.05.2026 (обновлено: 14:52 23.05.2026)
Российский теннисист выиграл турнир в Индии

Российский теннисист Бар-Бирюков выиграл "Челленджер" в Индии

Теннисные мячи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский теннисист Петр Бар-Бирюков выиграл турнир серии «Челленджер» в индийском Бангалоре.
  • В финале Бар-Бирюков обыграл белоруса Илью Ивашко со счетом 7:6 (7:0), 4:6, 6:4.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российский теннисист Петр Бар-Бирюков обыграл белоруса Илью Ивашко в финале турнира серии "Челленджер" в индийском Бангалоре, призовой фонд которого составляет 63 тысячи долларов.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:0), 4:6, 6:4 в пользу россиянина, который выступал на турнире под четвертым номером посева. Теннисисты провели на корте 2 часа 1 минуту.
Бар-Бирюкову 24 года, он является 335-й ракеткой мира. 32-летний Ивашко занимает 631-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
ТеннисСпортИндияБангалорИлья ИвашкоАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
