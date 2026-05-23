ВСУ потеряли до 190 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 190 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение... Противник потерял до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что силы "Севера" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Иволжанское, Храповщина и Пролетарское Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рубежное и Избицкое.
