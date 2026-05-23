Чемпион UFC выразил желание подраться с хоккеистом "Вегас Голден Найтс"

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд выразил желание подраться с одним из игроков клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс".
"Я очень хочу побоксировать с хоккеистом. Это в списке моих желаний, и сделать это нужно именно на льду - так будет честно. "Вегас Голден Найтс", выбирайте своего чемпиона", - написал Стрикленд на своей странице в соцсети X.
На счету Стрикленда 31 победа и семь поражений в профессиональных ММА. 10 мая американец одержал победу над представляющим ОАЭ бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым раздельным решением судей и вернул пояс UFC в среднем весе.
За "Вегас" играют российские нападающие Павел Дорофеев и Иван Барбашев.