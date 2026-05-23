Корабль Starship вернулся на землю после тестового полета

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Космический корабль Starship вернулся на Землю после очередного испытательного полета, трансляцию ведет компания SpaceX.
"Подтверждено приводнение!" - говорится в сообщении компании в соцсети Х.
После приводнения корабль взорвался.
Starship также потерял один из шести двигателей при выходе в космос, было объявлено в ходе трансляции.
В ходе полета были выведены в космос спутники 22 спутника.
Данная миссия стала уже 12-м полномасштабным испытанием системы Starship в истории компании, но первым для существенно переработанной конструкции (Version 3). Кроме того, ракета впервые стартовала со второй, абсолютно новой пусковой площадки космодрома в Техасе.
Starship взорвался после успешного приводнения
14 октября 2025, 04:08