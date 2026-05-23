Рейтинг@Mail.ru
Корабль Starship вернулся на землю после тестового полета - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
03:12 23.05.2026 (обновлено: 03:22 23.05.2026)
Корабль Starship вернулся на землю после тестового полета

Корабль Starship вернулся на землю после 12-го испытательного полета

© AP Photo / Eric GayКосмический корабль SpaceX Starship после старта в штате Техас
Космический корабль SpaceX Starship после старта в штате Техас - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© AP Photo / Eric Gay
Космический корабль SpaceX Starship после старта в штате Техас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Космический корабль Starship вернулся на Землю после испытательного полета, но после приводнения корабль взорвался.
  • В ходе полета были выведены в космос 22 спутника, при этом Starship потерял один из шести двигателей при выходе в космос.
ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Космический корабль Starship вернулся на Землю после очередного испытательного полета, трансляцию ведет компания SpaceX.
"Подтверждено приводнение!" - говорится в сообщении компании в соцсети Х.
Пуск ракеты SpaceX в Техасе - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
SpaceX запустила в первый тестовый полет обновленную версию Starship
01:50
После приводнения корабль взорвался.
Starship также потерял один из шести двигателей при выходе в космос, было объявлено в ходе трансляции.
В ходе полета были выведены в космос спутники 22 спутника.
Данная миссия стала уже 12-м полномасштабным испытанием системы Starship в истории компании, но первым для существенно переработанной конструкции (Version 3). Кроме того, ракета впервые стартовала со второй, абсолютно новой пусковой площадки космодрома в Техасе.
Ракета Starship приводнилась в Индийском океане - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Starship взорвался после успешного приводнения
14 октября 2025, 04:08
 
НаукаЗемляТехасSpaceXВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала