В Старобельске завершили поисковые работы на месте обрушения общежития

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Поисковые работы в Старобельске на месте обрушения в результате атаки ВСУ общежития колледжа Луганского государственного педагогического университета завершены, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"Поисковые работы в Старобельске на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета завершены", - говорится в сообщении.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42.