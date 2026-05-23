В Старобельске появился мемориал рядом с местом украинской атаки - РИА Новости, 23.05.2026
18:52 23.05.2026 (обновлено: 20:39 23.05.2026)
В Старобельске появился мемориал рядом с местом украинской атаки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Стихийный мемориал у общежития Старобельского колледжа
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Старобельске рядом с атакованным ВСУ колледжем организован стихийный мемориал.
  • Мемориал будет посвящен жертвам атаки, совершенной ВСУ с помощью четырех БПЛА самолетного типа.
ЛУГАНСК, 23 мая – РИА Новости. Рядом атакованным ВСУ колледжем в Старобельске в ЛНР сотрудники учебного заведения организовали стихийный мемориал, передает корреспондент РИА Новости.
Неподалеку от разрушенного украинским ударом общежития и колледжа организован мемориал в память о жертвах террористического акта ВСУ.
Люди приносят цветы, детские игрушки и траурные ленты.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. Согласно последним данным МЧС, в результате произошедшего погибли 18 человек.
СтаробельскЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
