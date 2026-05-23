В Старобельске появился мемориал рядом с местом украинской атаки

ЛУГАНСК, 23 мая – РИА Новости. Рядом атакованным ВСУ колледжем в Старобельске в ЛНР сотрудники учебного заведения организовали стихийный мемориал, передает корреспондент РИА Новости.
Неподалеку от разрушенного украинским ударом общежития и колледжа организован мемориал в память о жертвах террористического акта ВСУ.
Люди приносят цветы, детские игрушки и траурные ленты.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. Согласно последним данным МЧС, в результате произошедшего погибли 18 человек.