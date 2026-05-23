Выжившие в Старобельске студенты рассказали о прицельных ударах дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что дроны ВСУ прицельно били по общежитию в Старобельске, и выжившие студенты подтверждают это.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Выжившие в Старобельске студенты рассказывают, что дроны прицельно били по общежитию, враг целенаправленно бьет по мирному населению, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. По последним данным, погибли 18 человек. Возбуждено дело о теракте.
"Враг целенаправленно бьет по самым беззащитным — по мирному населению. Выжившие студенты рассказывают, что дроны долго кружили над ними и били прицельно по общежитию! И это был не один удар и не два, а очень много", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".