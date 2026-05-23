Рейтинг@Mail.ru
Выжившие в Старобельске студенты рассказали о прицельных ударах дронов ВСУ - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:37 23.05.2026 (обновлено: 16:50 23.05.2026)
Выжившие в Старобельске студенты рассказали о прицельных ударах дронов ВСУ

Лантратова: выжившие в Старобельске студенты рассказали о прицельных ударах ВСУ

© МЧС России/MAXСотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития Старобельского колледжа в результате атаки ВСУ
Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития Старобельского колледжа в результате атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© МЧС России/MAX
Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития Старобельского колледжа в результате атаки ВСУ
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что дроны ВСУ прицельно били по общежитию в Старобельске, и выжившие студенты подтверждают это.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Выжившие в Старобельске студенты рассказывают, что дроны прицельно били по общежитию, враг целенаправленно бьет по мирному населению, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. По последним данным, погибли 18 человек. Возбуждено дело о теракте.
"Враг целенаправленно бьет по самым беззащитным — по мирному населению. Выжившие студенты рассказывают, что дроны долго кружили над ними и били прицельно по общежитию! И это был не один удар и не два, а очень много", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Обыкновенный неонацизм: НАТО и Киев слились в русофобии
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСтаробельскВооруженные силы УкраиныПроисшествияВооруженные силы РФУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала