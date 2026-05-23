Число погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске выросло до 18

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Старобельске из-под завалов общежития достали тела еще двух человек.
- Число погибших при ударе ВСУ увеличилось до 18.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Число погибших при ударе ВСУ по Старобельскому педагогическому колледжу в ЛНР выросло до 18, сообщила пресс-служба МЧС.
«
"На поверхность из-под завалов достали тела еще двух человек. Итого 60 пострадавших, из которых 18 человек погибли", — говорится в публикации.
Под завалами, предварительно, остаются трое. Списки погибших и раненых будут обновлять в канале администрации главы республики.
Как рассказали выжившие студенты, беспилотники долго кружили над ними и били прицельно.
Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором было 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было.
Как отметил Владимир Путин, атака не была случайной. Президент поручил Минобороны подготовить предложения по ответу на нее. Также он призвал украинских военных не выполнять приказы командования. Возбуждено дело о теракте.