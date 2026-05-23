Число погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске выросло до 18

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Число погибших при ударе ВСУ по Старобельскому педагогическому колледжу в ЛНР выросло до 18, сообщила пресс-служба МЧС.

Как рассказали выжившие студенты, беспилотники долго кружили над ними и били прицельно.

Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором было 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было.