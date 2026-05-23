16:19 23.05.2026 (обновлено: 18:09 23.05.2026)
Число погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске выросло до 18

Число погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске выросло до 18 человек

© РИА Новости / Евгений Биятов
Сотрудники МЧС России работают на месте обрушения здания общежития Старобельского колледжа в результате удара ВСУ
Сотрудники МЧС России работают на месте обрушения здания общежития Старобельского колледжа в результате удара ВСУ
  • В Старобельске из-под завалов общежития достали тела еще двух человек.
  • Число погибших при ударе ВСУ увеличилось до 18.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Число погибших при ударе ВСУ по Старобельскому педагогическому колледжу в ЛНР выросло до 18, сообщила пресс-служба МЧС.
«
"На поверхность из-под завалов достали тела еще двух человек. Итого 60 пострадавших, из которых 18 человек погибли", — говорится в публикации.
Сотрудники МЧС работают на месте обрушения здания общежития

Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития Старобельского колледжа в результате атаки ВСУ

Сотрудники МЧС работают на месте обрушения здания общежития

Под завалами, предварительно, остаются трое. Списки погибших и раненых будут обновлять в канале администрации главы республики.
Как рассказали выжившие студенты, беспилотники долго кружили над ними и били прицельно.
Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором было 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было.
Как отметил Владимир Путин, атака не была случайной. Президент поручил Минобороны подготовить предложения по ответу на нее. Также он призвал украинских военных не выполнять приказы командования. Возбуждено дело о теракте.
Специальная военная операция на УкраинеСтаробельскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеЛуганская Народная Республика
 
 
