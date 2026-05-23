15:48 23.05.2026 (обновлено: 16:00 23.05.2026)
В Старобельске студентов колледжа перевели на дистанционное обучение

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоследствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Старобельске студентов колледжа перевели на дистанционное обучение после атаки ВСУ.
  • Студентов, проживавших в общежитии, направили к местам постоянного проживания.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Все студенты колледжа Старобельска, атакованного ВСУ, переведены на дистанционный формат обучения, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа.
"В связи с чрезвычайной ситуацией с 22 мая все обучающиеся учебных заведений переведены на дистанционный формат обучения. Студенты, проживавшие в общежитии, направлены к местам постоянного проживания", - сообщили в ведомстве.
СтаробельскУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеРоссияВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
