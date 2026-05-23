Захарова: японским корреспондентам запретили писать об ударе ВСУ по ЛНР

ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (ПОДМОСКОВЬЕ), 23 мая - РИА Новости. В России получили информацию о том, что Токио запретил японским журналистам освещать ситуацию вокруг удара ВСУ по колледжу в Старобельске, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.