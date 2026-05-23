Захарова: японским корреспондентам запретили писать об ударе ВСУ по ЛНР

ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (ПОДМОСКОВЬЕ), 23 мая - РИА Новости. В России получили информацию о том, что Токио запретил японским журналистам освещать ситуацию вокруг удара ВСУ по колледжу в Старобельске, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в субботу она сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство приступило к организации посещения мест ударов ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР аккредитованными в Москве иностранными корреспондентами.
"Мы получили официальный отказ Би-Би-Си от того, чтобы принимать участие в этой поездке. Они не нашли даже никаких себе оправданий, они просто сказали, что они не поедут, это их осознанное решение. И они не будут снимать все то, что там сейчас происходит. CNN оказались в отпуске, но также мы получили информацию о том, что Токио, соответствующая официальная структура, буквально запретили корреспондентам японским, которые аккредитованы в России, принимать участие в каком -либо освещении ситуации вокруг Старобельска", - сказала Захарова журналистам.
"Вот вам, пожалуйста, их так называемая демократия, свобода слова", - добавила она.