Число погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске выросло до 12

13:38 23.05.2026 (обновлено: 13:50 23.05.2026)
Число погибших при атаке дронов ВСУ по общежитию в Старобельске выросло до 12

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития Старобельского колледжа в результате атаки ВСУ
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших при атаке украинских дронов по общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики выросло до 12 человек.
  • Всего в результате атаки пострадали 48 человек.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Число погибших при атаке украинских дронов по общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики выросло до 12 человек, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"Всего пострадали 48 человек, из них 12 погибли", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ).
Удар ВСУ по колледжу в СтаробельскеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныМЧС России
 
 
