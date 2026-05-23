Число погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске выросло до 12

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Число погибших при атаке украинских дронов по общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики выросло до 12 человек, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"Всего пострадали 48 человек, из них 12 погибли", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ).