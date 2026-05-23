Лула призвал Трампа организовать встречу постоянных членов СБ ООН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал президента США Дональда Трампа организовать встречу лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.
- Лула раскритиковал действия постоянных членов Совета Безопасности ООН за односторонние действия и отсутствие коллективных решений.
МЕХИКО, 23 мая - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что призвал президента США Дональда Трампа организовать в Белом доме встречу лидеров стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН для обсуждения мировых конфликтов.
"Я уже говорил ему (Трампу - ред.): вам нужно срочно лично собраться в Белом доме. Нужно организовать встречу. Это всего пять человек. Не получится встреча - видеоконференцию", - заявил Лула в эфире программы Cem Censura на TV Brasil.
Бразильский лидер раскритиковал действия постоянных членов Совета Безопасности ООН, заявив, что страны действуют в одностороннем порядке вместо поиска коллективных решений. По словам Лулы, за последние годы мир потратил 2,7 триллиона долларов на вооружения, но "ничего не сделал для борьбы с голодом, бедностью и помощи странам, у которых нет энергии".
