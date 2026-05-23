Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:43 23.05.2026

Спецоперация, 23 мая: ВС России нанесли удары по предприятию ВПК Украины

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Вооруженные Силы РФ ударили по предприятию ВПК Украины, объектам энергетики, цехам сборки и местам хранения БПЛА дальнего действия, сообщило Минобороны.
Также средства ПВО России за сутки уничтожили 800 беспилотников и восемь авиационных бомб ВСУ.
По информации Минобороны РФ, ВСУ за сутки потеряли 1210 военнослужащих. Помимо этого, были уничтожены 80 единиц военной автомобильной техники, 33 бронированных машины и 18 орудий полевой артиллерии и минометов.

Успехи на СВО

Подразделения беспилотных систем группировки войск "Север" с начала мая уничтожили более 85 антенн и средств связи ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".
Подразделения войск беспилотных систем 71-й гвардейской дивизии "Севера" в первой половине месяца уничтожили несколько позиций тяжелых минометов и более пяти гаубиц ВСУ, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Сват".
Подразделения войск беспилотных систем 6-й гвардейской армии группировки войск "Север" за неделю уничтожили более 17 орудий полевой артиллерии ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник расчета ударных БПЛА.
Последствия ударов ВСУ по колледжу в ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник.
Всего при ударе по колледжу в Старобельске погибли 18 человек, сообщила пресс-служба МЧС РФ. По ее предварительным данным, пострадали 60 человек, под завалами могут находиться еще трое.
Список погибших и пострадавших при ударе по колледжу в ЛНР опубликовал глава региона Леонид Пасечник в сообщении на платформе "Макс". В списке погибших самый старший - 2004 года рождения, самые младшие - 2007 года рождения.
В МИД России заявили, что злодеяние против детей в Старобельске делает Киев и его кураторов ответственными за эскалацию и подрыв политико-дипломатических усилий по урегулированию украинского конфликта.
МИД России организовывает для аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов посещение места трагедии в Старобельске ЛНР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также назвала откровенной ложью распространенное в Совбезе ООН западниками заявление о том, что ударов ВСУ по колледжу в ЛНР якобы не было.
Место трагедии в Старобельске подвергается атакам украинских дронов, спасатели вынуждены прекращать работы и оставаться в укрытиях, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Трагедия в колледже ЛНР требует честной международной оценки, должной реакции до сих пор нет, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила помощь пострадавшим в результате атаки ВСУ по колледжу и общежитию в ЛНР.
Память погибших студентов из-за атаки ВСУ на общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) почтили в Артеке 3,5 тысячи участников смены, была объявлена минута молчания, сообщила пресс-служба центра.

Сорван крупный теракт, задуманный спецслужбами Украины

ФСБ сообщила, что в Белгородской области предотвращен крупный теракт, который в людном месте должна была совершить местная жительница, обманным путем завербованная спецслужбами Украины под предлогом помощи российским правоохранителям. Взрыв неминуемо привел бы к значительным жертвам среди гражданского населения.
По информации ФСБ, установлено, что белгородчанка под влиянием телефонных мошенников перевела крупную сумму денежных средств на так называемый "безопасный счет", после чего с ней связались неизвестные, представившиеся сотрудниками российских правоохранительных органов, и под предлогом возврата похищенных денег убедили принять участие якобы в мероприятиях по задержанию преступников.
В ведомстве подчеркнули, что силовики и сотрудники других российских государственных структур никогда не звонят через мессенджеры, напомнив, что ВСУ неоднократно обманным путем использовали людей, до последнего думавших, что они якобы выполняют задания российских силовиков.
Зверство ВСУ

Сотрудники СБУ заставили есть землю мирного жителя села Шевченко после жалобы на отсутствие воды, рассказал РИА Новости беженец из Родинского Олег Дзюба.
Житель населенного пункта Родинское в ДНР Михаил Скирда рассказал РИА Новости, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) пытались вручить ему повестку, несмотря на инвалидность второй группы и серьезные проблемы со здоровьем.
ВСУ 56 раз атаковали территорию Белгородской области за сутки, восемь человек ранены, двое из них - в больницах, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Порядка 1,5 миллионов звонков с Украины ежедневно поступают россиянам, злоумышленники "атакуют" детей, заявил начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.
Украинские войска осуществили обстрел Каменки-Днепровской и Энергодара, есть разрушения гражданской инфраструктуры, заявил губернатор Евгений Балицкий. ВСУ нанесли удар по школе и два удара по зданию администрации в Энергодаре Запорожской области, никто не пострадал, сообщил глава города Максим Пухов.

Киев не желает переговоров

Киев, совершивший атаку по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, демонстрирует полное нежелание искать вариант политико-правового разрешения украинского конфликта, Владимира Зеленского более чем устраивает продолжение конфликта, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. При этом российская сторона открыта к переговорам с украинской стороной, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Именно Европа поставляет Украине оружие, которое убивает мирных жителей в России, напомнил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в беседе с РИА Новости. Политик добавил, что Европа, "финансируя прокси-войну", вступила на путь эскалации конфликта с РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
