Специальная военная операция на Украине
 
07:51 23.05.2026
Бойцы "Севера" за две недели уничтожили несколько тяжелых минометов

Бойцы "Севера" за полмесяца уничтожили несколько позиций тяжелых минометов ВСУ

Российский военнослужащий. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Подразделения войск беспилотных систем 71-й гвардейской дивизии "Севера" в первой половине месяца уничтожили несколько позиций тяжелых минометов, более пяти гаубиц ВСУ, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Сват".
"Специалисты подразделений войск беспилотных систем 71-й гвардейской дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" в первой половине месяца уничтожили ряд артиллерийских орудий: несколько позиций тяжелых минометов (120 мм), более 5 тяжелых гаубиц Д-20, а также САУ 2С1", - сказал "Сват".
Он добавил, что при обнаружении артиллерийских орудий противника операторы стараются поражать их в кратчайшие сроки, не позволяя сменить позицию. По его словам, несмотря на маскировку и перемещения, в ряде случаев удается уничтожить орудия еще до первого выстрела, что стало возможным благодаря работе разведчиков.
