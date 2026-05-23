Бойцы "Севера" в мае уничтожили 85 антенн ВСУ под Харьковом
07:09 23.05.2026
Бойцы "Севера" в мае уничтожили 85 антенн ВСУ под Харьковом

Боевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО
  • Подразделения беспилотных систем группировки войск «Север» с начала мая уничтожили более 85 антенн и средств связи ВСУ в Харьковской области.
  • Обнаружение антенн было обеспечено расчетами воздушной разведки, а также радиолокационных и радиоразведывательных станций.
  • После доразведки коптерами малого типа определяются позиции антенн и расположение командных пунктов, после чего по целям наносятся удары FPV-дронами с осколочно-фугасной боевой частью.
БЕЛГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Подразделения беспилотных систем группировки войск "Север" с начала мая уничтожили более 85 антенн и средств связи ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".
"Силами подразделений беспилотных систем группировки войск "Север" было уничтожено более 85 антенн и средств связи ВСУ с начала мая в Харьковской области. Обнаружение антенн было обеспечено расчетам воздушной разведки, а также радиолокационных и радиоразведывательных станций. Также отмечается плохая маскировка и обнаружение при ночном полете тепловой сигнатуры", - рассказал военный.
По его словам, после доразведки коптерами малого типа определялись не только позиции антенн, но и расположение командных пунктов, блиндажей и пунктов управления БПЛА. "Карта" отметил, что координаты оперативно передаются на командный пункт штатными средствами связи, после чего по целям наносятся удары FPV-дронами с осколочно-фугасной боевой частью. В результате, по его данным, нарушается управление подразделениями на отдельных участках, а также выявляются позиции с пользователями связи.
