ВСУ вырыли "МКАД" траншей для остановки дронов в Верхней Терсе, заявил боец

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ВСУ вырыли целый "МКАД" траншей, закрытых плотными сетками для остановки дронов в Верхней Терсе в Запорожской области, однако российские войска, несмотря на такие укрепления, смогли выбить украинских боевиков из населенного пункта, рассказал штурмовик с позывным "Бес".

"Вот идут траншеи, и над траншеями они (боевики ВСУ - ред.) сделали что-то наподобие сетки, причем сетка очень такая хорошая, если дрон будет отрабатывать, он не залетит туда, он останется на ней. И у них там целая сеть, целый "МКАД", - сказал боец на видео Минобороны РФ.

Он добавил, что больше половины Верхней Терсы было изрыты такими траншеями.