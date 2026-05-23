ВСУ вырыли "МКАД" траншей для остановки дронов в Верхней Терсе, заявил боец
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 23.05.2026
ВСУ вырыли "МКАД" траншей для остановки дронов в Верхней Терсе, заявил боец

Российским бойцам пришлось преодолеть антидроновые траншеи ВСУ в Верхней Терсе

Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ вырыли большое количество траншей, закрытых плотными сетками для остановки дронов в Верхней Терсе в Запорожской области.
  • Российские войска смогли выбить украинских боевиков из Верхней Терсы, несмотря на укрепления.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ВСУ вырыли целый "МКАД" траншей, закрытых плотными сетками для остановки дронов в Верхней Терсе в Запорожской области, однако российские войска, несмотря на такие укрепления, смогли выбить украинских боевиков из населенного пункта, рассказал штурмовик с позывным "Бес".
Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Верхняя Терса в пятницу.
"Вот идут траншеи, и над траншеями они (боевики ВСУ - ред.) сделали что-то наподобие сетки, причем сетка очень такая хорошая, если дрон будет отрабатывать, он не залетит туда, он останется на ней. И у них там целая сеть, целый "МКАД", - сказал боец на видео Минобороны РФ.
Он добавил, что больше половины Верхней Терсы было изрыты такими траншеями.
"Тем не менее, никакие укрепы им не помогли, мы их выбили и пошли дальше", - приводит оборонное ведомство слова бойца.
